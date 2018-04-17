Помощь в горах: крымские спасатели эвакуировали двух туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. За минувшие сутки крымские спасатели дважды проводили
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. За минувшие сутки крымские спасатели дважды проводили
Так, в селе Изобильное (Алуштинский городской округ) во время прогулки женщина упала с велосипеда и получила травмы. На помощь ей прибыли специалисты
«Спасатели оперативно обнаружили пострадавшую женщину, 29-летнюю жительницу Москвы, и оказали ей первую помощь — иммобилизовали травмированную конечность, наложив на нее шину. После этого на специальных носилках туристку транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Второй раз помощь спасателей понадобилась в понедельник вечером в районе горы
«Прибывшие на место крымские спасатели в течение полуторачасовых
Спасательная операция длилась более трех часов, поскольку турист находился на труднопроходимом скальном рельефе. Для обеспечения безопасного спуска пострадавшего спасатели выставили специальные станции с анкерными крючьями. Эвакуация прошла успешно, в медицинской помощи турист не нуждался.