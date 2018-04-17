Помощь в горах: крымские спасатели эвакуировали двух туристов

Так, в селе Изобильное (Алуштинский городской округ) во время прогулки женщина упала с велосипеда и получила травмы. На помощь ей прибыли специалисты аварийно-спасательного отряда.

«Спасатели оперативно обнаружили пострадавшую женщину, 29-летнюю жительницу Москвы, и оказали ей первую помощь — иммобилизовали травмированную конечность, наложив на нее шину. После этого на специальных носилках туристку транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Второй раз помощь спасателей понадобилась в понедельник вечером в районе горы Ай-Петри. Как выяснилось, турист из Санкт-Петербурга в районе утеса Шаан-Кая вышел на труднопроходимый скальный участок, и продолжить движение самостоятельно не смог.

«Прибывшие на место крымские спасатели в течение полуторачасовых поисково-спасательных работ установили визуальный контакт с пострадавшим при помощи лазерного луча. Посредством альпинистского снаряжения совершили подъем к туристу — им оказался 26-летний житель северной столицы — и оказали ему психологическую помощь жителю. После чего была проведена эвакуация мужчины со скального участка на пешеходную тропу», — отметили в МЧС.