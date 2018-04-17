Продуктовый магазин в Башкирии оштрафован на 1 млн рублей за попытку откупиться от наказания за продажу спиртного подростку
Уфа. 17 апреля.
Уфа. 17 апреля.
Установлено, что в апреле 2017 года сотрудники полиции выявили факт продажи в магазине ООО «Аркаим» алкогольной продукции несовершеннолетнему покупателю.
Чтобы избежать привлечения фирмы к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ (продажа спиртного несовершеннолетнему), учредитель ООО передал полицейскому более 11 тыс. рублей, говорится в сообщении.
Страж порядка сообщил о случившемся руководству и в прокуратуру района.
По данному факту в отношении ООО было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения фирма оштрафована.
Кроме того, Кармаскалинский межрайонный суд признал учредителя ООО виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 300 тыс. рублей.