Бывший начальник тюрем и колоний Прикамья получил 12 лет строгого режима

В Ленинском суде Перми вынесли приговор бывшему начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю. За получение взяток в особо крупном размере Александр Соколов получил 12 лет в колонии строгого режима. Теперь вопрос — где будет отбывать наказание экс-начальник всех пермских тюрем?

Генеральское кресло зашаталось еще семь лет назад.

Кресло под начальником ГУФСИН России по Пермскому краю, напомним, зашаталось еще в 2011 году. На тот момент пермскими колониями и тюрьмами Соколов руководил уже восемь лет. В отношении генерала возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, он вместе со своим подчиненным продали государственное имущество — погрузочно-разгрузочный порт «Усолка» в Соликамске — по заниженной в разы цене. Но тогда следствие вины Соколова не установило, и он остался на своем месте.

В очередной раз личностью Соколова в правоохранительных структурах заинтересовались в июле 2015 года. История оказалась безобразной. Соколов и его подчиненные узнали, что заключенный одной из пермских колоний угрожает расправой своему бывшему компаньону по бизнесу — московскому коммерсанту. И решили на этом заработать. Они убедили столичного бизнесмена, что сумеют закрыть зэку рот. Попросту «повесят» на него еще одно преступление и увеличат ему срок.

Читайте также Бывшего руководителя ГУФСИН по Пермскому краю будут судить за взятки

За особое покровительство бизнесмен заплатил пермским гуфсинщикам 100 тысяч долларов. Угрозы не прекратились, но тогда «гонорар» за помощь составил уже 400 тысяч долларов.

Москвич успел перечислить двести, как о сделке стало известно сотрудникам ФСБ. Генерал резко ушел на больничный, а через несколько месяцев был отправлен в отставку и вызван в Москву. Соколову предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали. Пока шло следствие, пермский генерал находился за решеткой столичного СИЗО.

Год назад Дорогомиловский суд Москвы вынес Соколову приговор — пять лет лишения свободы. Но отправиться в исправительную колонию экс-начальник пермских тюрем не успел, став фигурантом нового уголовного дела.

Серебряные монеты, поездка в Чехию и земельный участок для дочери.

По версии следствия, бывший генерал (его лишили звания) получил в качестве взятки земельный участок площадью в полгектара. Его рыночная стоимость составила более 1,2 миллиона рублей.

Как стало известно в суде, Соколов долгое время присматривал землю за городом — хотел сделать подарок для своей дочери. В помощники привлек своего подчиненного — Андрея Лесничего, который в то время занимал пост начальника исправительной колонии 29 (она находится в Перми).

Лесничий в свою очередь и обратился к чиновнице Двуреченского сельского поселения (это поселок Ферма в нескольких километрах от Перми), с которой был в дружеских отношениях. И та согласилась помочь — за деревней Верхняя Рассольная выделила для генерала аж 50 соток земли — ровнехонький участок на полянке у леса под ИЖС.

Откуда у мелкой чиновницы возможность делать такие щедрые подарки? За несколько лет на высоком посту в сельской администрации дама успела незаконно оформить на себя не один гектар на территории своего поселения. Все открылось, когда прокуратура провела проверку.

Когда в отношении чиновницы возбудили уголовное дело, она потянула за собой Лесничего и Соколова.

— Меня вынудили отдать генералу землю, — заявила на допросе чиновница. — Иначе бы у моего друга Лесничего начались проблемы по службе, а я этого не хотела. А еще мне пообещали свидание с моим родственником.

За свои махинации женщина получила четыре года. В суде по делу Соколова она была главной свидетельницей.

Еще один эпизод в криминальном сериале про генерала-взяточника связан с «подарками», которые экс-начальник пермских тюрем и колоний принял от предпринимателя — за общее покровительство и помощь в бизнесе.

Бизнесмен занимался поставкой в пермские колонии продуктов питания. Чтобы спокойно работать и получать заказы, должен был платить.

— В 2012—2013 годах обвиняемый, являясь должностным лицом, лично получил от пермского бизнесмена взятку на сумму более чем 660 тысяч рублей, — сообщили в Следственном комитете. — В эту сумму вошли три сертификата на туристические путевки и две коллекционные монеты из серебра, весом в 1 и 3 килограмма.

В суде выяснилось, что Соколов использовал туристические сертификаты, чтобы съездить в Чехию и отправить свою маму на курорт в Усть-Качку.

Послушать приговор на суд пришли бывшие коллеги подсудимых, родственники и журналисты. Лесничий (он был на свободе) принес с собой огромную клетчатую сумку и надел черный спортивный костюм.

— Смешно вам всем, — горько усмехался в сторону журналистов бывший сотрудник ГУФСИН, перекидывая через плечо тяжелую ношу. — А мне вот не смешно, потому что я ни в чем не виноват.

Соколов и Лесничий не признали свою вину. Когда судья читала приговор, озвучивая доказательства их вины, оба только возмущенно качали головой.

С учетом уже имеющегося срока, суд приговорил Соколова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Плюс штраф 3 миллиона 305 тысяч. Андрею Лесничему назначили штраф в 2 миллиона 800 тысяч рублей.