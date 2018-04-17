Аэропорт Платов эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации
17 апреля здание пассажирского терминала нового донского аэропорта Платов было эвакуировано
17 апреля здание пассажирского терминала нового донского аэропорта Платов было эвакуировано
«Произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Была проведена эвакуация пассажиров», — отметили в аэропорту.
При этом уже к полудню всех посетителей вернули обратно.
Возгорания обнаружено не было, в настоящее время Платов работает в штатном режиме.