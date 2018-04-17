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13:39 (мск), источник: Деловое сообщество

Аэропорт Платов эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации

17 апреля здание пассажирского терминала нового донского аэропорта Платов было эвакуировано из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

«Произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Была проведена эвакуация пассажиров», — отметили в аэропорту.

При этом уже к полудню всех посетителей вернули обратно.

Возгорания обнаружено не было, в настоящее время Платов работает в штатном режиме.

Во время загрузки произошла ошибка.
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