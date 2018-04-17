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13:57 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Прокуратура проводит проверку по факту отравления учащихся школы № 85

Прокуратура проводит проверки в связи с отравлением учащихся 85-ой школы Екатеринбурга.

Источник: Вести - Екатеринбург

За медицинской помощью в течение нескольких дней обратились семеро школьников — жалуются ребята на боль в животе, рвоту и недомогание. Сейчас школа закрыта, все ученики переведены на дистанционное обучение до следующего понедельника.

Роспотребнадзор уже взял пробы продуктов, проводятся исследования.

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