Прокуратура проводит проверку по факту отравления учащихся школы № 85
Прокуратура проводит проверки в связи с отравлением учащихся 85-ой школы Екатеринбурга.
Прокуратура проводит проверки в связи с отравлением учащихся 85-ой школы Екатеринбурга.
За медицинской помощью в течение нескольких дней обратились семеро школьников — жалуются ребята на боль в животе, рвоту и недомогание. Сейчас школа закрыта, все ученики переведены на дистанционное обучение до следующего понедельника.
Роспотребнадзор уже взял пробы продуктов, проводятся исследования.