СК начал проверку после гибели трех человек в ДТП в Омской области

«В связи гибелью трех человек в результате ДТП в Омской области проводится доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщается в канале ведомства в мессенджере «Там-там».

По данным следствия, пассажирский микроавтобус «Газель» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Priora. В легковом автомобиле скончались три человека, в том числе ребенок. Пассажиры маршрутного автобуса доставлены в медучреждение, их жизни ничего не угрожает, отметили в СК.