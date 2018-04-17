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14:03 (мск), источник: РИА Новости

СК начал проверку после гибели трех человек в ДТП в Омской области

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку в связи с ДТП в Омской области, в результате которого погибли три человека, сообщает Следственный комитет РФ.

«В связи гибелью трех человек в результате ДТП в Омской области проводится доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщается в канале ведомства в мессенджере «Там-там».

По данным следствия, пассажирский микроавтобус «Газель» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Priora. В легковом автомобиле скончались три человека, в том числе ребенок. Пассажиры маршрутного автобуса доставлены в медучреждение, их жизни ничего не угрожает, отметили в СК.

Ранее во вторник в УМВД по региону сообщили, что в ДТП в Омской области при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля на автодороге Любино-Красный Яр погибли четыре человека.

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