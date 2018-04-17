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16:28 (мск), источник: Actualitati.md

Трое жителей Окницы предстанут перед судом за шантаж

Трое жителей Окницы применили шантаж и физическое насилие против молодого мужчины.

Источник: Actualitati.md

Они угрожали пострадавшему убийством и заставили написать расписку о несуществующем долге перед ними. Мучители потребовали отдать им 20 000 леев в течение двух недель.

Согласно материалам дела, в начале апреля этого года трое преступников посадили в машину молодого человека в возрасте 23 лет. Они отвезли его на озеро в селе Наславча. Они его избили и вынудили написать подтверждение несуществующего долга в 20 000 леев. Кроме того, злоумышленники пригрозили жертве убийством, если он пойдет в полицию. Они сказали, что утопят несчастного в озере.

К счастью, злоумышленников задержала полиция в момент передачи денег. В ходе обысков были конфискованы технические средства связи и денежные средства в размере 10 000 леев, переданные жертвой под контролем правоохранителей. Известно, что третьему подозреваемому удалось скрыться, в настоящее время полиция объявила его в розыск.

За совершенные действия закон предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 13 лет.

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