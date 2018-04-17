Разбой с битой и паяльником: нападение на крымчанина в Судаке

Источник: РИА "Новости"

С сообщением о происшествии в полицию обратился житель Судака. Он сообщил, что двое неизвестных мужчин незаконно проникли в его квартиру и с применением силы забрали его имущество. Опросив потерпевшего, свидетелей и очевидцев преступления, оперативники в короткие сроки установили личности и местонахождение подозреваемых в совершении разбойного нападения.

«Злоумышленниками оказались местные жители 47-ми и 26 лет, один из которых был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. В порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ фигуранты задержаны по подозрению в совершении данного преступления», — сообщили в МВД.

По факту разбоя следователи возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, подозреваемые вступили между собой в преступный сговор, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«Распределив между собой роли они незаконно проникли в квартиру заявителя. Угрожая применением принесенных с собой биты и паяльника, они напали на гражданина», — уточнили в пресс-службе.