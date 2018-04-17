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14:39 (мск), источник: Интерфакс

МЧС назвало короткое замыкание в светильнике причиной пожара в «Зимней вишне»

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU. Замыкание в проводке светильника стало причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», заявил во вторник директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев.

Пожар в торговом центре в Кемерово
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«Да, действительно, по нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием большого переходного сопротивления и перегрузки частей светильника. Мы не знаем, что именно, но причина там», — сказал Еникеев на пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что у светодиодного светильника был рассеиватель, после оплавления которого огненные капли упали в поролоновую яму.

«Истинная причина будет названа Следственным комитетом России», — добавил Еникеев.

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Ранее в субботу глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что следствие усмотрело вину высокопоставленных чиновников в произошедшем. «Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе “Зимняя вишня”», — сказал он в Кемерово на встрече с родственниками погибших.

Он не назвал конкретных имен и должностей, отметив лишь, что в 2016 году была попытка сотрудников противопожарной службы проверить комплекс, но она не была проведена, «потому что в этот процесс вмешалось одно высокопоставленное должностное лицо».

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На данный момент по делу о пожаре в Кемерове судом арестованы на два месяца техдиректор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ; охранник Сергей Антюшин, который не включил систему оповещения о пожаре; гендиректор компании-собственника Юлия Богданова.

Кроме того, под стражу взята экс-глава кемеровского Госстройнадзора Танзилия Комкова. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации возведенного без разрешения здания торгово-развлекательного комплекса.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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