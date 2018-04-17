На Вантовом мосту в Санкт-Петербурге загорелся «Вольво»

— У нас, похоже, Вантовый мост загорелся, — рассказывают сегодня днем друг другу петербуржцы.

Видя столб черного дыма, идущий откуда-то с поверхности моста, и вправду можно подумать, что горит переправа. Но автомобилисты, проезжающие по мосту знают, что на самом деле полыхает легковушка.

— Горит «Вольво», с проездом все плохо, — пишут очевидцы в группе «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер».

<div id="vk_post_-68471405_8730395"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?153"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-68471405_8730395", -68471405, 8730395, 'igP15wTy9f7kXaMC1iRIaZDb-Q')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

За считанные минуты огонь охватил иномарку. Водитель сам пытался потушить «ласточку» из огнетушителя. Помогали ему и неравнодушные коллеги-автомобилисты, остановившиеся со своими огнетушителями.

Но огонь только больше разгорался. В итоге машина полыхала, а использованные красные баллоны лежали неподалеку на асфальте. Только пожарные смогли справиться с огнем.