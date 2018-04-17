На Вантовом мосту в Санкт-Петербурге загорелся «Вольво»
Огнетушители не справились с пожаром.
Огнетушители не справились с пожаром.
— У нас, похоже, Вантовый мост загорелся, — рассказывают сегодня днем друг другу петербуржцы.
Видя столб черного дыма, идущий
— Горит «Вольво», с проездом все плохо, — пишут очевидцы в группе «Мегаполис |
За считанные минуты огонь охватил иномарку. Водитель сам пытался потушить «ласточку» из огнетушителя. Помогали ему и неравнодушные
Но огонь только больше разгорался. В итоге машина полыхала, а использованные красные баллоны лежали неподалеку на асфальте. Только пожарные смогли справиться с огнем.
А на мосту и подъездах к нему тем временем образовалась огромная пробка, причем в обоих направлениях.