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14:49 (мск), источник: Комсомольская правда

На Вантовом мосту в Санкт-Петербурге загорелся «Вольво»

Огнетушители не справились с пожаром.

— У нас, похоже, Вантовый мост загорелся, — рассказывают сегодня днем друг другу петербуржцы.

Видя столб черного дыма, идущий откуда-то с поверхности моста, и вправду можно подумать, что горит переправа. Но автомобилисты, проезжающие по мосту знают, что на самом деле полыхает легковушка.

— Горит «Вольво», с проездом все плохо, — пишут очевидцы в группе «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер».

Во время загрузки произошла ошибка.

За считанные минуты огонь охватил иномарку. Водитель сам пытался потушить «ласточку» из огнетушителя. Помогали ему и неравнодушные коллеги-автомобилисты, остановившиеся со своими огнетушителями.

Но огонь только больше разгорался. В итоге машина полыхала, а использованные красные баллоны лежали неподалеку на асфальте. Только пожарные смогли справиться с огнем.

А на мосту и подъездах к нему тем временем образовалась огромная пробка, причем в обоих направлениях.

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