Прокуратура: Стрелявшего по людям в Гвардейске мужчину заключили под стражу

Инцидент произошёл 24 марта в садовом обществе «Сосновый бор». По предварительным данным, во время ссоры он выстрелил из огнестрельного оружия и охотничьего гладкоствольного ружья в 35-летнего и 32-летнего знакомых, причинив им повреждения в область головы, туловища и конечностей.