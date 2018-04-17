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15:23 (мск), источник: Калининград.Ru

Прокуратура: Стрелявшего по людям в Гвардейске мужчину заключили под стражу

Мужчину, которого подозревают в стрельбе по людям в Гвардейске, заключили под стражу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.

Источник: Калининград.Ru

Инцидент произошёл 24 марта в садовом обществе «Сосновый бор». По предварительным данным, во время ссоры он выстрелил из огнестрельного оружия и охотничьего гладкоствольного ружья в 35-летнего и 32-летнего знакомых, причинив им повреждения в область головы, туловища и конечностей.

Потерпевшим своевременно оказали медицинскую помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Мужчину объявили в розыск, но впоследствии он сам пришёл в следственный отдел и написал явку с повинной. Жителя региона заключили под стражу по решению суда.

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