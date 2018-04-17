В Самаре у Кировского моста под лед провалился рыбак

Сообщение поступило от очевидца, который сообщил, что в районе Кировского моста на реке человек находится в воде и просит помощи. Рыбак находился в 100 метрах от берега. Спасатели вытащили мужчину на берег, где передали пострадавшего врачам скорой медицинской помощи.