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15:42 (мск), источник: Volga News

В Самаре у Кировского моста под лед провалился рыбак

В понедельник, 16 апреля, в 17:13 дежурная смена спасателей ПСО Самарской области выехали на помощь рыбаку, который провалился под лед на р. Самара, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение поступило от очевидца, который сообщил, что в районе Кировского моста на реке человек находится в воде и просит помощи. Рыбак находился в 100 метрах от берега. Спасатели вытащили мужчину на берег, где передали пострадавшего врачам скорой медицинской помощи.

В 17:58 спасательная операция была завершена.

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