Пожар произошел в «Абу-Даби Плаза» в Астане

По данным пресс-службы ДЧС Астаны, 17 апреля в 16.45 час. на пульт «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Сыганак, 14/2 «Абу даби плаза».

«По прибытию подразделений Службы пожаротушения ДЧС Астаны к месту вызова было установлено, что с 38 по 40 этажи горел ТЭН. Предварительная площадь пожара составила 40 кв.м. Пожар потушен подручными средствами силами строителей до прибытия подразделений. Пожар ликвидирован в 16.59 час. Всего в пожаре задействовано 12 человек личного состава и 2 ед.техники. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ДЧС.