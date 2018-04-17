Пожар произошел в «Абу-Даби Плаза» в Астане
Предварительная площадь пожара составила 40 кв.м.
Предварительная площадь пожара составила 40 кв.м.
В Астане произошел пожар на строящемся комплексе «Абу-Даби Плаза», передает Zakon.kz.
По данным
«По прибытию подразделений Службы пожаротушения ДЧС Астаны к месту вызова было установлено, что с 38 по 40 этажи горел ТЭН. Предварительная площадь пожара составила 40 кв.м. Пожар потушен подручными средствами силами строителей до прибытия подразделений. Пожар ликвидирован в 16.59 час. Всего в пожаре задействовано 12 человек личного состава и 2 ед.техники. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ДЧС.
Весной 2016 года на данной стройке произошел ряд пожаров. 14 ноября 2017 года возгорание случилось в общежитии «Абу-Даби Плаза».