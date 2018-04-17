Белорусскую Рыбку оправдали в суде Таиланда

В суде таиландского города Паттайя продолжается рассмотрение уголовного дела, фигуранткой которого является белоруска Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка. Также по делу проходит Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще шесть россиян и белорусов. Они обвиняются в незаконной предпринимательской и трудовой деятельности. Группу задержали после того, как в феврале россияне и белорусы устроили нелегальный «секс-тренинг».