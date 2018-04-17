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15:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Белорусскую Рыбку оправдали в суде Таиланда

Но не выпустил — ее ждет новый суд.

Источник: Комсомольская правда

В суде таиландского города Паттайя продолжается рассмотрение уголовного дела, фигуранткой которого является белоруска Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка. Также по делу проходит Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще шесть россиян и белорусов. Они обвиняются в незаконной предпринимательской и трудовой деятельности. Группу задержали после того, как в феврале россияне и белорусы устроили нелегальный «секс-тренинг».

Белоруску и ее напарника оправдали в суде, но они по-прежнему находятся под стражей и не могут покинуть страну — в отношении их идет следствие по другому, более серьезному делу: организация предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы. По этому обвинению Рыбке, Лесли и остальным грозят большие сроки заключения.

Следующее заседание суда намечено на 24 апреля, сообщает ria.ru.

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