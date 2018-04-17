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15:21 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Адвокатской палате Башкирии прошли обыски

В Адвокатской Палате Башкирии прошли обыски. Об этом сообщил бывший глава регионального отделения «Открытой России» Андрей Потылицын на своей странице в Facebook.

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В Адвокатской Палате Башкирии не стали отвечать по телефону о том, что происходит, и положили трубку.

Напомним, Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по подозрению в коммерческом подкупе в отношении Ромео Фарукшина и его посредника (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ).

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