В Адвокатской палате Башкирии прошли обыски
В Адвокатской Палате Башкирии прошли обыски. Об этом сообщил бывший глава регионального отделения «Открытой России» Андрей Потылицын на своей странице в Facebook.
В Адвокатской Палате Башкирии прошли обыски. Об этом сообщил бывший глава регионального отделения «Открытой России» Андрей Потылицын на своей странице в Facebook.
В Адвокатской Палате Башкирии не стали отвечать по телефону о том, что происходит, и положили трубку.
Напомним, Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по подозрению в коммерческом подкупе в отношении Ромео Фарукшина и его посредника (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ).