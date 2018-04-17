Воронежский облсуд отправил экс-начальника угрозыска в тюрьму на 11 лет за торговлю героином

В апелляции защита указала на многочисленные нарушения, допущенные при сборе доказательств. На судебном заседании Зубарев и вовсе отрицал вину и пояснил, что его дело появилось для поднятия статистики. Экс-полицейский и его адвокат Геннадий Камихин также указали, что при обысках не нашли наркотиков, денег и следов ДНК Зубарева на пакетах с наркотиками.

Камихин попросил суд прекратить уголовное преследование в связи с отсутствием в действиях Зубарева состава преступления. Однако гособвинитель Лариса Малесикова назвала приговор законным и обоснованным, попросив суд оставить приговор Панинского райсуда без изменения, а жалобу осуждённого и его адвоката без удовлетворения. Облсуд приговор утвердил.

В сентябре 2017 года Владимир Зубарев получил за сбыт наркотиков беспрецедентный срок — 11 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 6 месяцев после освобождения.

События, легшие в основу обвинения Владимира Зубарева, произошли в октябре 2016 года. Суд установил, что начальник угрозыска встретился со своим знакомым и предложил ему купить героин. До службы в полиции мужчина служил конвоиром в колонии, где сидел этот знакомый, и потому знал, что знакомый употреблял наркотики.

Зубарев несколько раз встречался с потенциальный клиентом, а потом продал 5,6 г героина за 5 тыс. рублей. К тому времени он находился под наблюдением, и оперативники ФСБ зафиксировали преступление. Позже полицейский сам позвонил клиенту и предложил ему ещё раз купить наркотики.

Владимир Зубарев и покупатель встретились в автомобиле, припаркованном у ТЦ «Левый берег» 28 октября 2016 года. Там состоялась новая сделка — правоохранитель 1,45 г героина за 2,4 тыс. рублей. Когда «клиент» вышел из автомобиля полицейского, дорогу машине перекрыли сотрудники ФСБ.

Сдаваться коллегам Зубарев не собирался. Он выехал задним ходом на встречную полосу и поехал от торгового центра на большой скорости. Оперативники отправились в погоню и догнали полицейского в районе станции «Придача». Сотрудникам ФСБ пришлось применить оружие — сделать предупредительный выстрел в воздух и стрелять по колесам машины. Зубарева задержали.