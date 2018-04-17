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16:59 (мск), источник: Podrobno.uz

В Казахстане вооруженные люди в форме трижды сорвали автобусный рейс Алматы-Ташкент

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Транспортные компании отказываются обслуживать автобусный рейс по маршруту Алматы-Ташкент из-за незаконных блокпостов на территории Казахстана. Об этом сообщает informburo.kz.

Источник: Podrobno.uz

Казахстанские перевозчики обратились к правозащитникам и журналистам с просьбой помочь убрать военизированный блокпост на трассе Алматы-Ташкент в 30 км от южной столицы Казахстана.

По данным водителей и юристов, на якобы незаконном пропускном пункте круглосуточно стоят люди в военной форме, которые не дают проезжать междугороднему общественному транспорту.

Если водитель отказывается платить «дань» за проезд или игнорирует требование остановиться, то, как рассказали сами перевозчики, их догоняют и вынуждают съезжать в кювет. При этом сотрудники блокпоста не представляются, не предъявляют документов, держат в руках свистки и полицейские жезлы.

Председатель инициативной группы предпринимателей и пассажиров юга Казахстана Манана Мырзаходжаева заявила, что всех свидетелей бесчинств сотрудники блокпоста постоянно запугивают. Угрожают порчей имущества, приезжая прямо на территорию автовокзала.

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«12 апреля мы открыли рейс Алматы — Ташкент, который был закрыт 20 лет назад. В этот день рейс выехал из Ташкента с 59 пассажирами, утром 13 апреля он был остановлен на посту и сопровожден на неизвестную прилегающую территорию лицами в камуфляже. Всем пришлось добираться дальше своим ходом, на такси или попутках, других автобусах. Перевозчиком являлась казахстанская сторона. Автобус простоял там до вечера, и только когда ему следовало делать обратный рейс, приехал на автовокзал Алматы», — сказал начальник службы перевозок автовокзала «Сайран» Ерлан Абильдаев.

По его словам, такая же ситуация произошла на следующий день, только на этот раз было 55 пассажиров. «Это сложно объяснить пассажирам. Вчера опять был сорван рейс с 45 пассажирами. Сейчас перевозчики уже официально отказываются обслуживать это направление — как с узбекской, так и казахстанской стороны. И это после всего трех рейсов», — отметил Абильдаев.

12 апреля столице Узбекистана прошло открытие международного автобусного маршрута Ташкент — Алматы. Протяжeнность маршрута составляет 818 км, время в пути — 16 часов 30 минут. В расписаниях заложено по 30 минут для прохождения таможенного и пограничного контроля на официальных постах «Гишт куприк» (Узбекистан) и «Жибек жолы» (Казахстан). Стоимость проезда по маршруту составляет 100 тысяч сумов или 4000 тенге.

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