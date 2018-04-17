Пьяный пассажир устроил дебош в маршрутном такси Иркутска
Полицейские скрутили нарушителя и доставили его в отделение.
Полицейские скрутили нарушителя и доставили его в отделение.
Пьяный пассажир устроил дебош в маршрутном такси Иркутска. 43-летний мужчина хамил окружающим, нецензурно бранился, даже пытался спровоцировать драку в салоне. После того, как пассажиры начали жаловаться водителю на скандалиста, тот высадил его на остановке общественного транспорта. Но этим конфликт не закончился. Пьяный буян в гневе бросил бутылку водки в заднее стекло автобуса.
— Скрыться с места происшествия дебоширу не удалось, -сообщает
Медосвидетельствование доказало очевидное — не в меру агрессивный мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. На него составили административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде. Сейчас злоумышленник в спецприемнике, ему грозит крупный штраф.