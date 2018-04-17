СК Башкирии назвал причину обысков в Адвокатской палате РБ

Они связаны с делом заместителя председателя палаты Ромео Фарукшина, обвиняемого в коммерческом подкупе. Об этом по телефону ГорОбзор.ру сообщил представитель управления.

Напомним, по предварительной версии, один из юристов хотел сдать экзамен и получить статус адвоката в марте этого года. Он обратился к человеку, который мог ему посодействовать.

Уфимец предложил стать посредником за 200 тысяч рублей и обратился к Ромео Фарукшину, являвшемуся заместитель председателя Адвокатской палаты Башкирии. Как считает следствие, он мог использовать свое служебное положение и помочь в сдаче квалификационного экзамена в Адвокатской палате РБ. Юрист обратился в управление ФСБ по Башкирии, рассказал о предложенной ему незаконной сделке. 9 апреля во время передачи 100 тысяч рублей посредника задержали сотрудники ФСБ по Башкирии. Он согласился сотрудничать с правоохранительными органами.