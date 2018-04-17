Несколько жилых домов эвакуировали в Заволжье из-за «заминированного» автомобиля
Но граната оказалась всего лишь аксессуаром для страйкбола.
Но граната оказалась всего лишь аксессуаром для страйкбола.
Несколько жилых домов пришлось эвакуировать в городе Заволжье
На место происшествия незамедлительно выехали все спецслужбы, а их расположенных поблизости домой и общежития на всякий случай эвакуировали всех, кто там находился. На первый взгляд гранаты выглядели способными причинить значительные разрушения. Но, к счастью, тревога оказалась ложной.
— По факту обнаружения боеприпасов были проведены проверочные мероприятия. Как выяснилось, прикрепленные к автомобилю гранаты оказались обычными аксессуарами для страйкбола и не могли бы принести существенный вред, — рассказали «Комсомольской правде» — Нижний Новгород в