Несколько жилых домов эвакуировали в Заволжье из-за «заминированного» автомобиля

Несколько жилых домов пришлось эвакуировать в городе Заволжье из-за двух гранат, прикрепленных к автомобилю местного бизнесмена. Боеприпасы выглядели пугающе настоящими: одну гранату неизвестные злоумышленники прикрепили к ручке BMW, вторую положили под дворники.

На место происшествия незамедлительно выехали все спецслужбы, а их расположенных поблизости домой и общежития на всякий случай эвакуировали всех, кто там находился. На первый взгляд гранаты выглядели способными причинить значительные разрушения. Но, к счастью, тревога оказалась ложной.