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15:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Несколько жилых домов эвакуировали в Заволжье из-за «заминированного» автомобиля

Но граната оказалась всего лишь аксессуаром для страйкбола.

Несколько жилых домов пришлось эвакуировать в городе Заволжье из-за двух гранат, прикрепленных к автомобилю местного бизнесмена. Боеприпасы выглядели пугающе настоящими: одну гранату неизвестные злоумышленники прикрепили к ручке BMW, вторую положили под дворники.

На место происшествия незамедлительно выехали все спецслужбы, а их расположенных поблизости домой и общежития на всякий случай эвакуировали всех, кто там находился. На первый взгляд гранаты выглядели способными причинить значительные разрушения. Но, к счастью, тревога оказалась ложной.

— По факту обнаружения боеприпасов были проведены проверочные мероприятия. Как выяснилось, прикрепленные к автомобилю гранаты оказались обычными аксессуарами для страйкбола и не могли бы принести существенный вред, — рассказали «Комсомольской правде» — Нижний Новгород в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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