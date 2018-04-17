Спасены рыбаки, оказавшиеся на оторванной льдине в Казани

«Сотрудниками ГИМС все граждане спасены и доставлены на берег. Пострадавших нет», — говорится в пресс-релизе.

В спасении рыбаков принимали участие 18 человек, 10 единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус -6».