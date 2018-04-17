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16:13 (мск), источник: Интерфакс

Спасены рыбаки, оказавшиеся на оторванной льдине в Казани

Казань. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Татарстана спасли всех рыбаков, которые оказались на оторванной льдине на Волге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

«Сотрудниками ГИМС все граждане спасены и доставлены на берег. Пострадавших нет», — говорится в пресс-релизе.

В спасении рыбаков принимали участие 18 человек, 10 единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус -6».

Сообщение об отрыве льдины на Волге в Приволжском районе Казани поступило в 14:11 мск. На льдине находилось 6 человек.

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