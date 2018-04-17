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15:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Началось разбирательство по поводу гибели «русского Илона Маска» в СИЗО

Следователи выясняют обстоятельства гибели в СИЗО предпринимателя Валерия Пшеничного, получившего прозвище «русский Илон Маск». Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

По факту смерти Пшеничного, находившегося под стражей в СИЗО-4 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проводится расследование сотрудниками Следственного комитета. Параллельно с ним ФСИН проводит служебную проверку.

Предпринимателя и инженера Валерия Пшеничного нашли мертвым в СИЗО 5 февраля. Как сообщала «Новая газета», изначально сотрудники изолятора выдавали его смерть за самоубийство, но проведенная экспертиза показала, что причиной стали нанесенные телесные повреждения. Арестованного мужчину били, пытали и насиловали. Его жена рассказала журналистам, что незадолго до смерти Пшеничный передал ей три записки, в которых просил никому ничего не платить.

Пшеничный был задержан в середине января по подозрению в хищении бюджетных средств на разработку трехмерной модели подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» для Минобороны. На этих подлодках устанавливается новейшее навигационное оборудование, обеспечивающее повышенную скрытность. Проект считается одним из самых удачных в советском и российском подводном кораблестроении.

Друзья и коллеги называли Пшеничного «русским Илоном Маском».

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