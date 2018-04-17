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15:57 (мск), источник: ЕАН

В Прикамье возобновят поиски тела девушки, убитой братом тюменского замгубернатора

В Пермском крае возобновляются поиски обезглавленного тела Елены Шляпниковой, в убийстве которой обвинили Антона Вахрина — брата заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина.

«Протока почти вскрылась. Вода далеко от берега. В ближайшие дни планируем выехать на поиски. Да-да, мы снова поедем искать.

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Пусть нам некоторые и говорят, что все бесполезно, что, скорее всего, одни кости остались. Пока река не поднялась, надо ехать. Несколько дней у нас есть на поиски. Водолазы на связи, но надо выбирать дни, так как они все работающие люди. Будем надеяться на положительный исход", — сообщили родственники убитой в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало агентство ЕАН, преступление было совершено в ночь на 10 мая 2017 года в поселке Ветляны Пермского края.

По версии следствия, предприниматель Антон Вахрин прострелил из травматического пистолета голову своей подруге, а затем приказал своим рабочим обезглавить тело. Голову сообщники закопали, позже ее удалось найти. Тело же они сбросили в реку, привязав к металлическим пластинам, его не нашли до сих пор. \Суд приговорил Антона Вахрина к 9,5 годам колонии строгого режима.

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