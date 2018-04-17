В Прикамье возобновят поиски тела девушки, убитой братом тюменского замгубернатора

«Протока почти вскрылась. Вода далеко от берега. В ближайшие дни планируем выехать на поиски. Да-да, мы снова поедем искать.

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Пусть нам некоторые и говорят, что все бесполезно, что, скорее всего, одни кости остались. Пока река не поднялась, надо ехать. Несколько дней у нас есть на поиски. Водолазы на связи, но надо выбирать дни, так как они все работающие люди. Будем надеяться на положительный исход", — сообщили родственники убитой в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало агентство ЕАН, преступление было совершено в ночь на 10 мая 2017 года в поселке Ветляны Пермского края.