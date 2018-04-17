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15:45 (мск), источник: Комсомольская правда

На проспекте Испытателей асфальт провалился под уборочной машиной

Это вторая спецмашина, которая за последние пять дней провалилась в дыру на дороге в Санкт-Петербурге.

На проезде между домами 9 и 7 корпус 2 на проспекте Испытателей, возле станции метро Пионерская, асфальт провалился под колесами машины компании «Мехуборка», предназначенная для уборки улиц. Об этом в 15 часов сообщили пользователи социальных сетей в группе ДТП и ЧП ВКонтакте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уборочный автомобиль застрял и полностью перекрыл проезд между двумя торговыми павильонами, перегородив проезд для других машин. Как сообщают очевидцы с места события, он там до сих пор, выехать не может, ожидают приезда тяжелой техники, которая сможет вытащить «Мехуборку» из ямы.

— А вот после этого, вполне возможно, дорожку-то и починят, — ехидно отмечают в комментариях.

Стоит отметить, что это уже не первый случай после наступления теплой погоды, когда уборочный автомобиль проваливается под асфальт в Санкт-Петербурге. В пятницу, 13 апреля, похожий случай произошел на Васильевском острове, на углу Большого проспекта и 5 линии. Застрявшую там уборочную машину в результате вытаскивал трактор.

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