На проспекте Испытателей асфальт провалился под уборочной машиной

На проезде между домами 9 и 7 корпус 2 на проспекте Испытателей, возле станции метро Пионерская, асфальт провалился под колесами машины компании «Мехуборка», предназначенная для уборки улиц. Об этом в 15 часов сообщили пользователи социальных сетей в группе ДТП и ЧП ВКонтакте.

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Уборочный автомобиль застрял и полностью перекрыл проезд между двумя торговыми павильонами, перегородив проезд для других машин. Как сообщают очевидцы с места события, он там до сих пор, выехать не может, ожидают приезда тяжелой техники, которая сможет вытащить «Мехуборку» из ямы.

— А вот после этого, вполне возможно, дорожку-то и починят, — ехидно отмечают в комментариях.