На проспекте Испытателей асфальт провалился под уборочной машиной
Это вторая спецмашина, которая за последние пять дней провалилась в дыру на дороге в
Это вторая спецмашина, которая за последние пять дней провалилась в дыру на дороге в
На проезде между домами 9 и 7 корпус 2 на проспекте Испытателей, возле станции метро Пионерская, асфальт провалился под колесами машины компании «Мехуборка», предназначенная для уборки улиц. Об этом в 15 часов сообщили пользователи социальных сетей в группе ДТП и ЧП ВКонтакте.
Уборочный автомобиль застрял и полностью перекрыл проезд между двумя торговыми павильонами, перегородив проезд для других машин. Как сообщают очевидцы с места события, он там до сих пор, выехать не может, ожидают приезда тяжелой техники, которая сможет вытащить «Мехуборку» из ямы.
— А вот после этого, вполне возможно,
Стоит отметить, что это уже не первый случай после наступления теплой погоды, когда уборочный автомобиль проваливается под асфальт в