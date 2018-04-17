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16:08 (мск), источник: УралПолит.ру

Автобус с пассажирами вспыхнул по дороге на кладбище в Нижнем Тагиле

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 17 апреля, УралПолит.Ru. Автобус с пассажирами загорелся на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле.

Пожар и сильное задымление произошло в автобусе, направлявшемся на нижнетагильское кладбище «Центральное». «Мы проехали бывший кинотеатр “Урал”, автобус начал гореть. Я был пассажиром. Там пробка из-за того, что люди спешат попасть в родительский день на кладбище, да еще и автобус», — рассказал очевидец местному порталу.

Пассажиры успели вовремя эвакуироваться. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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