Автобус с пассажирами вспыхнул по дороге на кладбище в Нижнем Тагиле

Пожар и сильное задымление произошло в автобусе, направлявшемся на нижнетагильское кладбище «Центральное». «Мы проехали бывший кинотеатр “Урал”, автобус начал гореть. Я был пассажиром. Там пробка из-за того, что люди спешат попасть в родительский день на кладбище, да еще и автобус», — рассказал очевидец местному порталу.