Автобус с пассажирами вспыхнул по дороге на кладбище в Нижнем Тагиле
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 17 апреля, УралПолит.Ru. Автобус с пассажирами загорелся на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 17 апреля, УралПолит.Ru. Автобус с пассажирами загорелся на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле.
Пожар и сильное задымление произошло в автобусе, направлявшемся на нижнетагильское кладбище «Центральное». «Мы проехали бывший кинотеатр “Урал”, автобус начал гореть. Я был пассажиром. Там пробка
Пассажиры успели вовремя эвакуироваться. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.