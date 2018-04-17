Девушка в красном пальто и шапке пропала в Новосибирске
Школьница уходит из дома уже не в первый раз.
Школьница уходит из дома уже не в первый раз.
В Новосибирске разыскивают 14-летнюю школьницу, которая пропала 13 апреля. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что девушка была одета в красное драповое полупальто и красную вязаную шапку.
Также на ней были синие джинсы и белые кроссовки, с собой она прихватила рюкзак.
Ростом девушка около 170 сантиметров, худощавого телосложения, у нее голубые глаза и черные волосы.
— Девушка пропадает далеко не в первый раз. Сейчас мы занимаемся инфопоиском, распространяем информацию в социальных сетях и СМИ. Надеемся на то, что появятся люди, которые ее видели, — рассказал «Комсомольской правде» руководитель
По его словам, девушка может находиться в местах массового скопления людей, к примеру, крупных торговых центрах, где ей могут дать денег, купить еду.