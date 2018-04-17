Девушка в красном пальто и шапке пропала в Новосибирске

В Новосибирске разыскивают 14-летнюю школьницу, которая пропала 13 апреля. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что девушка была одета в красное драповое полупальто и красную вязаную шапку.

Также на ней были синие джинсы и белые кроссовки, с собой она прихватила рюкзак.

Ростом девушка около 170 сантиметров, худощавого телосложения, у нее голубые глаза и черные волосы.

— Девушка пропадает далеко не в первый раз. Сейчас мы занимаемся инфопоиском, распространяем информацию в социальных сетях и СМИ. Надеемся на то, что появятся люди, которые ее видели, — рассказал «Комсомольской правде» руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.