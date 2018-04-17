В Уфе лжецелительницу задержали за хищение украшений

— Она постучала в одну из квартир, дома была только 12-летняя школьница. Убедив ребенка, что на ее матери лежит порча, женщина предложила почистить имеющиеся дома украшения. В итоге после ее ухода драгоценности исчезли, — рассказали в пресс-службе МВД РБ.