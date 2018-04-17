ФСБ опубликовала видео задержания группы террористов в Ростовской области

Как сообщили в ЦОС, глубоко законспирированная ячейка сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» действовала по указанию эмиссаров, находящихся в Сирии.

Как ранее писали «АиФ-Ростов», боевики собирались совершить несколько резонансных террористических актов на территории Ростовской области. Для этого предполагалось использовать как огнестрельное оружие, так и специально изготовленные взрывные устройства.

В задержании террористов участвовали сотрудники полиции. Оперативникам удалось взять живыми трех членов банды, у которых изъяли, как оружие и боеприпасы, так и пропагандистские материалы.

Однако главарь террористической ячейки сумел не попасть в руки оперативников. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, и совершил самоподрыв, приведя в действие взрывное устройство, тип и образец которого пока устанавливается.