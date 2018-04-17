В Орше мотоцикл въехал в железный столб забора

Мотоцикл, которым управлял местный житель 1990 года рождения, сегодня около 13 часов въехал в забор на одной из улиц в частном секторе города. В результате аварии водитель практически не пострадал (у него ушибы и ссадины). Серьезную травму получил пассажир (друг водителя также 1990 года рождения). У него перелом ключицы. Оба оршанца доставлены в больницу.

Известно, что авария произошла на развилке буквально через 300 м от начала пути. Водитель мотоцикла не повернул и въехал в забор, который находился прямо по маршруту движения.

По факту аварии проводится разбирательство.