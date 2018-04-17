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17:07 (мск), источник: БЕЛТА

В Орше мотоцикл въехал в железный столб забора

17 апреля, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Орше водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в железный столб забора. Подробности аварии корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Мотоцикл, которым управлял местный житель 1990 года рождения, сегодня около 13 часов въехал в забор на одной из улиц в частном секторе города. В результате аварии водитель практически не пострадал (у него ушибы и ссадины). Серьезную травму получил пассажир (друг водителя также 1990 года рождения). У него перелом ключицы. Оба оршанца доставлены в больницу.

Известно, что авария произошла на развилке буквально через 300 м от начала пути. Водитель мотоцикла не повернул и въехал в забор, который находился прямо по маршруту движения.

По факту аварии проводится разбирательство.

Сегодняшнее ДТП в Орше — первая в этом сезоне зарегистрированная авария с мотоциклом в области. Госавтоинспекция призывает водителей мотоциклов и скутеров, которые открывают сезон после зимы, неукоснительно соблюдать скоростные режимы, обязательно использовать мотошлемы. Автомобилистам также следует быть предельно внимательными при встрече на дороге с мотоциклистами, особенно при маневрировании.

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