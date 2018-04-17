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17:09 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокуратура РФ запросила арест банковских счетов россиян за рубежом на 1,3 млрд евро

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU. Генпрокуратура России направила в ряд стран запросы об аресте банковских счетов подозреваемых россиян, на которых содержатся средства в общей сложности на 1,3 млрд евро.

Источник: Reuters

«В 2017 году в компетентные органы иностранных государств дополнительно направлены запросы о наложении ареста на денежные средства в банках Лихтенштейна, Швейцарии, Сингапура, островов Кука на общую сумму 1,3 млрд евро, а также на три объекта недвижимого имущества и движимое имущество во Франции и Испании», — говорится в ежегодном докладе генпрокурора Юрия Чайки, направленном в Совет Федерации.

Как отметил генпрокурор, «впервые судебные органы Франции удовлетворили российский запрос о конфискации в пользу России двух объектов недвижимого имущества общей стоимостью 200 млн евро (до настоящего времени судебное решение в силу не вступило), а также наложили арест на три объекта недвижимости на общую сумму 120 млн евро».

Кроме того, компетентные органы Швейцарии удовлетворили запросы о наложении ареста на денежные средства в банках и недвижимое имущество в размере около трех миллионов евро, добавил Чайка.

По его словам, «в результате усилий Генеральной прокуратуры РФ удалось достичь конкретных результатов по вопросам розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа имущества, полученного преступным путем».

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