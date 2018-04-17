Теплосеть на Науки не выдержала температурных испытаний
При испытании теплосетей Петербурга на максимальную температуру 17 апреля обнаружено технологическое нарушение. Недалеко от дома № 69 по проспекту Науки произошёл прорыв трубы.
При испытании теплосетей Петербурга на максимальную температуру 17 апреля обнаружено технологическое нарушение. Недалеко от дома № 69 по проспекту Науки произошёл прорыв трубы.
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Сейчас место аварии залито кипятком, который течёт на обочину дороги. Представители теплоснабжающей организации рекомендуют не приближаться к месту аварии и не парковать поблизости автомобили до устранения неполадок.
Течь дала труба диаметра 600 мм, по нормативу на ее ремонт отводится 20 часов. ГУП «ТЭК» обещает справиться с работой быстрее.
Испытания теплосетей на максимальную температуру теплоносителя проводятся в семи районах Петербурга в период с 16 по 20 апреля. Ежегодные температурные испытания позволяют проверить работу компенсирующих устройств и выявить наиболее изношенные участки трубопроводов, чтобы избежать дефектов в зимние максимумы.