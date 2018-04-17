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16:25 (мск), источник: Фонтанка

Теплосеть на Науки не выдержала температурных испытаний

При испытании теплосетей Петербурга на максимальную температуру 17 апреля обнаружено технологическое нарушение. Недалеко от дома № 69 по проспекту Науки произошёл прорыв трубы.

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», 38 домов на несколько часов останутся без теплоснабжения. Но с подачей горячей воды проблем возникнуть не должно, так как работает резервная система подачи.

Сейчас место аварии залито кипятком, который течёт на обочину дороги. Представители теплоснабжающей организации рекомендуют не приближаться к месту аварии и не парковать поблизости автомобили до устранения неполадок.

Течь дала труба диаметра 600 мм, по нормативу на ее ремонт отводится 20 часов. ГУП «ТЭК» обещает справиться с работой быстрее.

Испытания теплосетей на максимальную температуру теплоносителя проводятся в семи районах Петербурга в период с 16 по 20 апреля. Ежегодные температурные испытания позволяют проверить работу компенсирующих устройств и выявить наиболее изношенные участки трубопроводов, чтобы избежать дефектов в зимние максимумы.

Во время загрузки произошла ошибка.
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