Теплосеть на Науки не выдержала температурных испытаний

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», 38 домов на несколько часов останутся без теплоснабжения. Но с подачей горячей воды проблем возникнуть не должно, так как работает резервная система подачи.

Сейчас место аварии залито кипятком, который течёт на обочину дороги. Представители теплоснабжающей организации рекомендуют не приближаться к месту аварии и не парковать поблизости автомобили до устранения неполадок.

Течь дала труба диаметра 600 мм, по нормативу на ее ремонт отводится 20 часов. ГУП «ТЭК» обещает справиться с работой быстрее.

Испытания теплосетей на максимальную температуру теплоносителя проводятся в семи районах Петербурга в период с 16 по 20 апреля. Ежегодные температурные испытания позволяют проверить работу компенсирующих устройств и выявить наиболее изношенные участки трубопроводов, чтобы избежать дефектов в зимние максимумы.