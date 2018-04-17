В Воронежской области на месте крушения Як-130 нашли «черный ящик»

Источник: РИА "Воронеж"

На месте крушения учебного самолета Минобороны Як-130 в Грибановском районе обнаружили «черный ящик» во вторник, 17 апреля. Поисковые работы продолжаются. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил собственный источник.

Военным удалось переправить к месту ЧП технику. Самолет находится на островке среди затопленного луга. Военные добираются к месту крушения на моторных лодках. Они перевозят обломки самолета и вручную перегружают их в тягач.

В селе Большие Алабухи работают следователи военной прокуратуры. Они опрашивают очевидцев аварии, людей, которые первыми пришли на помощь летчикам. Правоохранители и военные не дают официальных комментариев.

Контекст

Самолет Як-130 с Борисоглебской учебной авиационной базы потерпел крушение между селами Большие Алабухи и Власовка Грибановского района около 9:30 четверга, 12 апреля. Учебный полет длился около 30 минут. На борту находились 19- летний курсант и 38- летний инструктор, майор ВКС. Летчики катапультировались на затопленный луг. Первым их обнаружил 62- летний пенсионер Сергей Бондарев. Обломки самолета находятся в труднодоступном из-за разлившейся реки Вороны месте.