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17:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тольятти полицейский снял ребенка с дрейфующей льдины

Полицейский наткнулся на угодившего в западню мальчугана во время патрулирования улицы.

На днях на Волге в Тольятти произошло ЧП. Там оказался один на дрейфующей льдине шестиклассник. Помочь ребенку выбраться из затруднительной ситуации смог транспортной полиции.

— Парень играл на льду со своими друзьями. Один прыгнул, остался на берегу, а другой остался на льдине, которая откололась и начала отплывать от берега. — рассказали «КП-Самара» В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте. — Наш сотрудник в это время патрулировал побережье и стал свидетелем происходящего. Он вытащил ребенка на берег, провел с ним разъяснительную беседу.

В итоге мальчика передали родителями. В отношении них составили административный протокол за неисполнение своих прямых обязанностей. Полицейские отмечают, что сейчас прибрежные зоны они патрулируют в постоянном режиме. Также стражи порядка напоминают, что выходить на лед — опасно для жизни!

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