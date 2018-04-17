В Тольятти полицейский снял ребенка с дрейфующей льдины

На днях на Волге в Тольятти произошло ЧП. Там оказался один на дрейфующей льдине шестиклассник. Помочь ребенку выбраться из затруднительной ситуации смог транспортной полиции.

— Парень играл на льду со своими друзьями. Один прыгнул, остался на берегу, а другой остался на льдине, которая откололась и начала отплывать от берега. — рассказали «КП-Самара» В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте. — Наш сотрудник в это время патрулировал побережье и стал свидетелем происходящего. Он вытащил ребенка на берег, провел с ним разъяснительную беседу.