В Казахстане осудили няню из Узбекистана, которая избила ребенка
После выхода из тюрьмы женщине нельзя будет посещать территорию Казахстана в течение пяти лет.
После выхода из тюрьмы женщине нельзя будет посещать территорию Казахстана в течение пяти лет.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Алматинской области суд приговорил к трем годам лишения свободы няню, истязавшую ребенка, сообщает Sputnik Казахстан.
По информации ведомства, узбекистанка, устроившаяся няней в семью, ежедневно избивала трехлетнего малыша.
О том, что происходило в отсутствие родителей, мать ребенка узнала благодаря видеокамерам, установленным в доме. Судмедэкспертиза установила, что воспитательница наносила удары малышу тупым предметом. Позднее, когда няне показали видеозаписи с камер, женщина призналась в своих действиях.
Приговором ювенального суда № 2 Алматинской области женщина осуждена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении