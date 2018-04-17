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17:02 (мск), источник: Sputnik

В Казахстане осудили няню из Узбекистана, которая избила ребенка

После выхода из тюрьмы женщине нельзя будет посещать территорию Казахстана в течение пяти лет.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Алматинской области суд приговорил к трем годам лишения свободы няню, истязавшую ребенка, сообщает Sputnik Казахстан.

По информации ведомства, узбекистанка, устроившаяся няней в семью, ежедневно избивала трехлетнего малыша.

О том, что происходило в отсутствие родителей, мать ребенка узнала благодаря видеокамерам, установленным в доме. Судмедэкспертиза установила, что воспитательница наносила удары малышу тупым предметом. Позднее, когда няне показали видеозаписи с камер, женщина призналась в своих действиях.

Приговором ювенального суда № 2 Алматинской области женщина осуждена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Подсудимую взяли под стражу в зале суда, после отбытия наказания ей на пять лет запрещен въезд в Казахстан.

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