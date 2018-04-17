Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Почему детей в саду не воспитывают, а калечат
Известный фигурист решил продать свою квартиру
Дочки Канделаки, Навки и другие на вечеринке Tatler
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Охота на глубине: как подлодки РФ гоняли британские возле Сирии
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо
Павел Дацюк подписал новый контракт с ХК СКА
Принцы Гарри и Уильям, Марк Цукерберг: как умеют фанатеть звезды
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
11Акции в память о погибших в Кемерово
17:07 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи водитель сбил 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Краснодар. 17 апр. — Новая Кубань. Инцидент произошел на улице Труда во второй половине дня.

По предварительным данным, 7-летний мальчик переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. В это время ребенка сбил автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия. В больницу пострадавшего доставили родители, врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга.

Обстоятельства ДТП уточняются, сообщили в ОГИБДД УВД Сочи. Водителя машины разыскивает полиция. Несмотря на то, что в данном случае виновником инцидента стал маленький мальчик, водителю грозит до 15 суток ареста либо лишение водительских прав за то, что он покинул место аварии.

Все новости региона
Мэр Краснодара на больничном, «все остальные тоже могут не работать»
МЧС назвало предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
СМИ: Макрон в беседе с журналистами назвал себя «ровней Путину»
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
Франция не понимает США. Почему Макрон спорит с Трампом
Как СССР воровал западные технологии
National Interest оценил российские БМПТ «Терминатор»
Эксперты оценили ущерб экономике России из-за санкций
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь