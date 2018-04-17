В казанском торговом центре сорвался лифт: есть пострадавший
В Казани в торговом центре на улице Салимжанова накануне днем сорвался грузовой лифт, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.
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В Казани в торговом центре на улице Салимжанова накануне днем сорвался грузовой лифт, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.
Предварительно, около 16 часов 47-летний грузчик магазина «Планета обуви» зашел в грузовой лифт.
— По неизвестной причине произошел обрыв троса лифта, в результате падения грузчик сломал ногу, его госпитализировали, — сообщили ProKazan.ru.
По данному факту идет проверка.