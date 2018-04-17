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17:24 (мск), источник: Prokazan.ru

В казанском торговом центре сорвался лифт: есть пострадавший

В Казани в торговом центре на улице Салимжанова накануне днем сорвался грузовой лифт, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, около 16 часов 47-летний грузчик магазина «Планета обуви» зашел в грузовой лифт.

 — По неизвестной причине произошел обрыв троса лифта, в результате падения грузчик сломал ногу, его госпитализировали, — сообщили ProKazan.ru.

По данному факту идет проверка.

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