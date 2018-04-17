Водитель иномарки погиб при столкновении с «КамАЗом» возле Славянска-на-Кубани

Водитель, управляя Hyundai Accent, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом», двигавшимся во встречном направлении. В результате иномарку откинуло на правую обочину.

41-летний водитель Hyundai Accent скончался на месте, 34-летний водитель большегруза не пострадал, сообщили в отделе пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекция напоминает, что выезд на встречную полосу — самая распространенная причина аварий после превышения скорости.