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17:51 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Водитель иномарки погиб при столкновении с «КамАЗом» возле Славянска-на-Кубани

Трагическая авария произошла 17 апреля около 15:00 в районе 62-го километра трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин.

Водитель, управляя Hyundai Accent, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом», двигавшимся во встречном направлении. В результате иномарку откинуло на правую обочину.

41-летний водитель Hyundai Accent скончался на месте, 34-летний водитель большегруза не пострадал, сообщили в отделе пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекция напоминает, что выезд на встречную полосу — самая распространенная причина аварий после превышения скорости.

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