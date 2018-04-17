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18:15 (мск), источник: Publika.md

Массовое отравление в Комрате: число пострадавших увеличилось до 25

25 человек госпитализировали в районную больницу Комрата с отравлением после того, как они погуляли на крестинах.

Источник: Publika.md

Среди пациентов и девятилетний ребёнок.

Отмечали крестины в субботу в одном из кафе села Авдарма. Всего на празднике было 90 гостей.

19 человек обратились за медпомощью в воскресенье, ещё шесть в понедельник.

Расследованием случая занялись полиция и Национальное агенство продовольственной безопасности.

Сотрудники заведения от комментариев отказались.

Ещё 14 человек с отравлением попали в субботу в больницу Кагула. Они вместе отдыхали на природе. Троих, в том числе двухлетнего ребёнка, госпитализировали.

«Госпитализировали также маму малыша и его десятилетнего брата. Они в инфекционном отделении. Сейчас их состояние удовлетворительное. Предполагаем, что они отравились брынзой», — сказала замдиректора районной больницы Кагула Елена Тату.

А в столице за последние четыре дня к врачам с симптомами отравления обратились 140 человек, 40 из них — госпитализировали.

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