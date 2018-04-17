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18:34 (мск), источник: Интерфакс

В центре Москвы загорелось здание электроподстанции

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — В Тверском районе Москвы произошел пожар на электрической подстанции.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает корреспондент «Интерфакса», над крышей здания по адресу: 3-я Тверская-Ямская, д. 20, поднимается дым.

На место происшествия приехали несколько пожарных машин, и пожарные расчеты продолжают прибывать.

Комментариев по поводу произошедшего от МЧС пока не поступало.

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