В центре Москвы загорелось здание электроподстанции

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает корреспондент «Интерфакса», над крышей здания по адресу: 3-я Тверская-Ямская, д. 20, поднимается дым.

На место происшествия приехали несколько пожарных машин, и пожарные расчеты продолжают прибывать.