В центре Москвы загорелось здание электроподстанции
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — В Тверском районе Москвы произошел пожар на электрической подстанции.
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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — В Тверском районе Москвы произошел пожар на электрической подстанции.
Как сообщает корреспондент «Интерфакса», над крышей здания по адресу: 3-я
На место происшествия приехали несколько пожарных машин, и пожарные расчеты продолжают прибывать.
Комментариев по поводу произошедшего от МЧС пока не поступало.