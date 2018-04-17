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18:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Фанатам-экстремистам из Самары не дали сорвать чемпионат мира по футболу 2018

Об этом в своем докладе заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка: покушались на главное спортивное мероприятие представители группировки «Тойс».

В Самаре сотрудники правоохранительных органов вычислили фанатов-экстремистов, которые планировать сорвать мероприятия чемпионата мира по футболу 2018. Деятельность радикальных болельщиков пресечена, заявил в своем докладе Совету Федерации генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. «Закрыли» и тех, кто подстрекал фанатов-хулиганов.

— В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Самаре. Для реализации своих задумок они планировали привлечь футбольных болельщиков — участников объединения «Тойс», — указал Чайка в документе.

Как известно группировка «Тойс» (T.O.Y.S. — The Opposition Young Supporters) начала собираться в 2014 году. В нее входили порядка 15 футбольных фанатов, поддерживающих «Крылья Советов». К активным действиям фашистская футбольная «фирма» приступила в 2016 году. Они не давали покоя мигрантам, избивали их, размещали экстремистские материалы в сети и добились того, что в 2017 году их сообщество УФСБ Самарской области признало запрещенным на территории Российской Федерации.

Лидером «Тойсов» назвали 29-летнего Евгения Гаврилова. В ноябре 2017 года его осудили на 6 с половиной лет условно и запретили ходить на его любимый футбол. Молодой человек на последнем слове в Промышленном районном суде раскаялся, заявив, что зря занимался такими глупостями.

— Я признаю вину, каюсь в содеянном, прошу снисхождения. Я все понял, все осознал и поменял свою точку зрения на окружающий мир, на все, что вокруг меня происходит, — признался тогда Гаврилов, он же «Гавр».

Как отметил Чайка, в 2017 году по заявлениям прокуроров судом признаны экстремистскими не только «Тойс», но и еще 4 организации, в том числе «Рубеж Севера», и объединение «Артподготовка». В отношении их руководителей возбуждены три уголовных дела по статье 282.1 УК РФ в связи с организацией экстремистского сообщества.

Напомним, Самара примет шесть матчей турнира: на групповом этапе здесь сыграют сборные Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), Уругвая и России (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). Также на стадионе пройдут матчи 1/8 финала (2 июля) и ¼ финала (7 июля).

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