Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Целясь в РФ, США ударили по своим: неожиданный эффект санкций
Что будет, если «закончились права»
Бывшая девушка Димы Билана беременна
Минобороны заявило о сбитом в Сирии самолете из соседней страны
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо
Павел Дацюк подписал новый контракт с ХК СКА
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Государство будет выплачивать страховку только при потере жилья
Известный фигурист решил продать свою квартиру
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
18:19 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Пожар произошел в здании в центре Краснодара

Загорелось четырехэтажное здание в районе перекрестка Рашпилевской и Гимназической.

Заявка о пожаре поступила на пульт диспетчера в 17:25.

На месте пожарные расчеты были через две минуты.

По данным на 18:10, удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров, горела кровля. В тушении было задействовано около 30 человек, 11 единиц техники, уточнили в региональном МЧС.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
МЧС назвало предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Большинство американцев высказались за новые санкции против РФ
Вице-президент РЖД уволен после проверки Генпрокуратуры
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
Море разрушает дома в Норфолке (видео)
СМИ: Макрон в беседе с журналистами назвал себя «ровней Путину»
Аист каждый год возвращается к подруге, которая не может летать
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь