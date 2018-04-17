Пожар произошел в здании в центре Краснодара

Заявка о пожаре поступила на пульт диспетчера в 17:25.

На месте пожарные расчеты были через две минуты.

По данным на 18:10, удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров, горела кровля. В тушении было задействовано около 30 человек, 11 единиц техники, уточнили в региональном МЧС.