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18:39 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе не ходят троллейбусы из-за аварии

Движение троллейбусов парализовано во вторник вечером по причине аварии на перекрестке столичных улиц Михай Витязул и Колумна.

Источник: Sputnik.md

Столкнулись легковые автомобили Mercedes и Volvo, которые занимают половину проезжей части на улице Колумна, поэтому троллейбусы дальше двигаться не могут, и пассажиры вынуждены выходить. Также до перекрестка образовалась пробка.

На месте работает сотрудник Национального инспектората по патрулированию.

Водители обоих авто воздержались от комментариев, отметив, что на перекрестке ведется видеонаблюдение, и после ознакомления с записями можно будет без проблем установить, кто виноват в происшествии.

Повреждения обоих авто незначительны.

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