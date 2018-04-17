Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп осознал величайшую ошибку по Сирии: сенатор США
Что будет, если «закончились права»
Лиза Галкина растет копией матери Аллы Пугачевой
Падение курса: эксперты дали ценный совет россиянам
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
Принцы Гарри и Уильям, Марк Цукерберг: как умеют фанатеть звезды
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
18:43 (мск), источник: Tengrinews

Четвероклассник почти ослеп от фейерверка в Павлодаре

Жительница Павлодара Ольга Барчанинова больше года пытается добиться адекватного расследования уголовного дела по факту травмирования сына.

Источник: Tengrinews

Решив привлечь внимание общественности, мать мальчика разместила пост в Instragram, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«По данному факту проведено досудебное расследование. В рамках расследования уголовного дела назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой ребенку причинены телесные повреждения средней тяжести. В данном случае усматривается состав уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 114 УК РК (“Причинение средней тяжести вреда здоровью по неосторожности”). Согласно действующему законодательству дела об уголовных правонарушениях, предусмотренных данной статьей читаются делами частного обвинения, и уголовное преследование по данной категории преступлений осуществляется в суде», — сообщили в ответе на запрос корреспонденту Tengrinews.kz в пресс-службе ДВД Павлодарской области.

По информации полицейских, они разъяснили матери ребенка, что надо обратиться в суд.

«Однако, в связи с тем, что потерпевшая не была согласна с заключением судебно-медицинской экспертизы, принято решение о назначении комиссионной СМЭ. По результатам данной экспертизы будет принято процессуальное решение», — говорится в ответе пресс-службы регионального департамента полиции.

Как рассказала женщина, ее сын пострадал от взрыва китайского фейерверка в новогоднюю ночь в 2017 году. «Муж с сыном и дочерью были на улице. Дети катались на качелях на детской площадке. В этот момент в полутора метрах от качелей сосед запустил фейерверк. После несколько выстрелов банка с фейерверком упала на землю и начала стрелять в разные стороны. Два выстрела попали сыну в глаза», — говорит Борчанинова.

Врачи диагностировали у мальчика контузию глазного яблока тяжелой степени и термический ожог век, после посттравматическую глаукому и тотальное отслоение гиалоидной мембраны.

В феврале 2017 года мать школьника обратилась в полицию. Между тем, зрение у мальчика продолжает ухудшаться.

«Ребенок уже перенес две лазерных операции на глаза в Новосибирске и Астане. Сейчас оба глаза видят на сорок процентов и при таком диагнозе очки не могут корректировать зрение. В феврале этого года ему прооперировали только правый глаз, левый, сказали, неоперабельный. Сыну нужно постоянное наблюдение и поддерживающее лечение, и это уже на всю жизнь, — говорит мать мальчика.

По словам павлодарки, мужчина запускавший фейерверк, помог ее сыну лишь однажды. Осенью прошлого года он принес 5 тысяч рублей, и сославшись на финансовые трудности, попросил его больше не беспокоить. Женщина намерена привлечь виновного к ответственности и требовать выплаты компенсации за лечение и страдания причиненные сыну.

Все новости региона
Троллинг &quot;Канело&quot;? Головкин опубликовал загадочное видео
МЧС назвало предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Большинство американцев высказались за новые санкции против РФ
Вице-президент РЖД уволен после проверки Генпрокуратуры
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
Море разрушает дома в Норфолке (видео)
СМИ: Макрон в беседе с журналистами назвал себя «ровней Путину»
Аист каждый год возвращается к подруге, которая не может летать
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
В России введут ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Страховые выплаты планируют делать только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь