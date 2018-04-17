Четвероклассник почти ослеп от фейерверка в Павлодаре

Источник: Tengrinews

Решив привлечь внимание общественности, мать мальчика разместила пост в Instragram, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«По данному факту проведено досудебное расследование. В рамках расследования уголовного дела назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой ребенку причинены телесные повреждения средней тяжести. В данном случае усматривается состав уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 114 УК РК (“Причинение средней тяжести вреда здоровью по неосторожности”). Согласно действующему законодательству дела об уголовных правонарушениях, предусмотренных данной статьей читаются делами частного обвинения, и уголовное преследование по данной категории преступлений осуществляется в суде», — сообщили в ответе на запрос корреспонденту Tengrinews.kz в пресс-службе ДВД Павлодарской области.

По информации полицейских, они разъяснили матери ребенка, что надо обратиться в суд.

«Однако, в связи с тем, что потерпевшая не была согласна с заключением судебно-медицинской экспертизы, принято решение о назначении комиссионной СМЭ. По результатам данной экспертизы будет принято процессуальное решение», — говорится в ответе пресс-службы регионального департамента полиции.

Как рассказала женщина, ее сын пострадал от взрыва китайского фейерверка в новогоднюю ночь в 2017 году. «Муж с сыном и дочерью были на улице. Дети катались на качелях на детской площадке. В этот момент в полутора метрах от качелей сосед запустил фейерверк. После несколько выстрелов банка с фейерверком упала на землю и начала стрелять в разные стороны. Два выстрела попали сыну в глаза», — говорит Борчанинова.

Врачи диагностировали у мальчика контузию глазного яблока тяжелой степени и термический ожог век, после посттравматическую глаукому и тотальное отслоение гиалоидной мембраны.

В феврале 2017 года мать школьника обратилась в полицию. Между тем, зрение у мальчика продолжает ухудшаться.

«Ребенок уже перенес две лазерных операции на глаза в Новосибирске и Астане. Сейчас оба глаза видят на сорок процентов и при таком диагнозе очки не могут корректировать зрение. В феврале этого года ему прооперировали только правый глаз, левый, сказали, неоперабельный. Сыну нужно постоянное наблюдение и поддерживающее лечение, и это уже на всю жизнь, — говорит мать мальчика.