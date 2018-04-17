Четвероклассник почти ослеп от фейерверка в Павлодаре
Жительница Павлодара Ольга Барчанинова больше года пытается добиться адекватного расследования уголовного дела по факту травмирования сына.
Жительница Павлодара Ольга Барчанинова больше года пытается добиться адекватного расследования уголовного дела по факту травмирования сына.
Решив привлечь внимание общественности, мать мальчика разместила пост в Instragram, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«По данному факту проведено досудебное расследование. В рамках расследования уголовного дела назначена и проведена
По информации полицейских, они разъяснили матери ребенка, что надо обратиться в суд.
«Однако, в связи с тем, что потерпевшая не была согласна с заключением
Как рассказала женщина, ее сын пострадал от взрыва китайского фейерверка в новогоднюю ночь в 2017 году. «Муж с сыном и дочерью были на улице. Дети катались на качелях на детской площадке. В этот момент в полутора метрах от качелей сосед запустил фейерверк. После несколько выстрелов банка с фейерверком упала на землю и начала стрелять в разные стороны. Два выстрела попали сыну в глаза», — говорит Борчанинова.
Врачи диагностировали у мальчика контузию глазного яблока тяжелой степени и термический ожог век, после посттравматическую глаукому и тотальное отслоение гиалоидной мембраны.
В феврале 2017 года мать школьника обратилась в полицию. Между тем, зрение у мальчика продолжает ухудшаться.
«Ребенок уже перенес две лазерных операции на глаза в Новосибирске и Астане. Сейчас оба глаза видят на сорок процентов и при таком диагнозе очки не могут корректировать зрение. В феврале этого года ему прооперировали только правый глаз, левый, сказали, неоперабельный. Сыну нужно постоянное наблюдение и поддерживающее лечение, и это уже на всю жизнь, — говорит мать мальчика.
По словам павлодарки, мужчина запускавший фейерверк, помог ее сыну лишь однажды. Осенью прошлого года он принес 5 тысяч рублей, и сославшись на финансовые трудности, попросил его больше не беспокоить. Женщина намерена привлечь виновного к ответственности и требовать выплаты компенсации за лечение и страдания причиненные сыну.