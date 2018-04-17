Бизнес-омбудсмен решил разобраться в «дичайшей истории» о гибели бизнесмена в СИЗО Петербурга

«Депутат Госдумы Игорь Игошин (фракция “Единая Россия” — ИФ) направил мне обращение по этому вопросу. Будем, конечно, разбираться», — написал Титов на своей странице в фейсбуке во вторник.

56-летний Пшеничный, владелец компании «Новит Про», обвинялся по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по делу о хищении денег при строительстве подводной лодки «Варшавянка». 5 февраля стало известно, что его тело обнаружили в СИЗО-4 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Новая газета» 16 апреля сообщила, что специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы (Санкт-Петербургское ГБУЗ БСМЭ) однозначно исключили версию о суициде.

«На теле — резаные и колотые раны. Сломан позвоночник. Проще говоря, его пытали. Причиной смерти эксперты называют тупую травму шеи и асфиксию», — говорится в материале издания.

Бизнес-омбудсмен Титов охарактеризовал случившееся как «дичайшую историю» и выразил сожаление, что Пшеничный не обратился к нему, пока был жив, чтобы «как минимум — придать дело огласке, которая исключила бы такой ужасный конец».

Проверки после смерти Пшеничного

Ранее во вторник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщили о проверках после смерти Пшеничного, содержавшегося под стражей в СИЗО-4 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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«Следственными органами проводится расследование всех обстоятельств случившегося. Кроме того, силами центрального аппарата ФСИН России проводится служебная проверка», — говорится в сообщении.

В феврале в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу «Интерфаксу» сообщили: «18 января 2018 года по решению суда обвиняемый был заключен под стражу. По предварительным данным, он совершил самоубийство, мотивы которого выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».

Как сообщалось, в рамках возбужденного 12 января уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении контракта с Минобороны РФ были задержаны заместитель главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» и генеральный директор компании АО «Новит Про». По версии следствия, путем необоснованного завышения стоимости контракта в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования подлодки проекта 636 «Варшавянка» Глеб Емельченков и Пшеничный похитили не менее 100 млн рублей. Деньги поступили на расчетный счет соисполнителя АО «Новит Про», после чего были похищены обвиняемыми.