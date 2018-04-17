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19:46 (мск), источник: Informburo.kz

Жамбылский чиновник раздал своим родственникам сельхозсубсидий на 160 млн тенге

Субсидии на ГСМ около 160 млн тенге получили жена, брат, сын и сноха чиновника.

Источник: Informburo.kz

Руководителем отдела сельского хозяйства акимата Шуского района незаконно выделено субсидий на ГСМ около 160 млн тенге, сообщает пресс-служба Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Незаконная выдача сельхозсубсидий была выявлена в ходе проведения анализа коррупционных рисков в отделе сельского хозяйства акимата Шуского района.

«По результатам анализа выявлено, что руководитель отдела сельского хозяйства акимата Шуского района Сейдахметов С. только за период с 2014 по 2016 годы выделил в виде субсидий на горюче-смазочные материалы (ГСМ) около 159 млн тенге крестьянским хозяйствам “Бектибай”, “Бектибай-1”, “Самат”, “Еркін”, что относит их к самым крупным получателям субсидий по Шускому району по данному направлению», — говорится в сообщении.

В Департаменте выяснили, что получатели субсидий являлись ближайшими родственниками Сейдахметова С. — снохой, братом, сыном и женой.

Руководитель отдела, подписывал субсидии в качестве заместителя председателя межведомственной комиссии, отметили в департаменте.

На основании рекомендации по результатам анализа Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области руководитель отдела сельского хозяйства акимата Шуского района Сейдахметов С. освобожден от занимаемой должности, а органами уголовного преследования в отношении него возбуждено уголовное дело.

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