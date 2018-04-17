Жамбылский чиновник раздал своим родственникам сельхозсубсидий на 160 млн тенге
Субсидии на ГСМ около 160 млн тенге получили жена, брат, сын и сноха чиновника.
Субсидии на ГСМ около 160 млн тенге получили жена, брат, сын и сноха чиновника.
Руководителем отдела сельского хозяйства акимата Шуского района незаконно выделено субсидий на ГСМ около 160 млн тенге, сообщает
Незаконная выдача сельхозсубсидий была выявлена в ходе проведения анализа коррупционных рисков в отделе сельского хозяйства акимата Шуского района.
«По результатам анализа выявлено, что руководитель отдела сельского хозяйства акимата Шуского района Сейдахметов С. только за период с 2014 по 2016 годы выделил в виде субсидий на
В Департаменте выяснили, что получатели субсидий являлись ближайшими родственниками Сейдахметова С. — снохой, братом, сыном и женой.
Руководитель отдела, подписывал субсидии в качестве заместителя председателя межведомственной комиссии, отметили в департаменте.
На основании рекомендации по результатам анализа Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области руководитель отдела сельского хозяйства акимата Шуского района Сейдахметов С. освобожден от занимаемой должности, а органами уголовного преследования в отношении него возбуждено уголовное дело.