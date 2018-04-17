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17 апреля, источник: Kazinform

Группу воров-рецидивистов обезвредили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — Полиция Алматинской области задержала членов преступной группы, подозреваемой в совершении серии краж в частных домовладениях в Талгарском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как сообщили в пресс-службе ДВД региона, задержаны трое мужчин в возрасте от 20 до 25 лет, каждый из которых ранее привлекался к уголовной ответственности.

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«Задержанным уже доказана причастность к 32 кражам, зарегистрированным с начала текущего года в различных населенных пунктах Талгарского района. Проникновение в дома потерпевших производились путем отжима пластиковых окон, откуда похищались компьютерная техника, телевизоры, ювелирные украшения и другие ценные вещи. Предварительный ущерб по доказанным эпизодам составляет более 7 миллионов тенге», — проинформировали в полиции.

Отмечается, что часть краденого имущества обнаружена и изъята у так называемого «скупщика», которого сотрудники Талгарского РУВД также намерены привлечь к уголовной ответственности.

Талгарский районный суд санкционировал в отношении подозреваемых меру пресечения «содержание под стражей».

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