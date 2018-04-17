Группу воров-рецидивистов обезвредили в Алматинской области

Источник: Kazinform

Как сообщили в пресс-службе ДВД региона, задержаны трое мужчин в возрасте от 20 до 25 лет, каждый из которых ранее привлекался к уголовной ответственности.

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«Задержанным уже доказана причастность к 32 кражам, зарегистрированным с начала текущего года в различных населенных пунктах Талгарского района. Проникновение в дома потерпевших производились путем отжима пластиковых окон, откуда похищались компьютерная техника, телевизоры, ювелирные украшения и другие ценные вещи. Предварительный ущерб по доказанным эпизодам составляет более 7 миллионов тенге», — проинформировали в полиции.

Отмечается, что часть краденого имущества обнаружена и изъята у так называемого «скупщика», которого сотрудники Талгарского РУВД также намерены привлечь к уголовной ответственности.