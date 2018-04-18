Генпрокуратура: Калининградская область попала в список регионов, в которых предотвращены крупные теракты

В документе, поступившем в Совет Федерации, отмечается, что 25 терактов были предотвращены в Ингушетии, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, в Ставропольском и Хабаровском краях, в Астраханской, Владимирской, Калининградской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Сахалинской областях. Целью бандитов было помешать борьбе с международным терроризмом в Сирии.