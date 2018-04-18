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10:16 (мск), источник: Клопс.ru

Генпрокуратура: Калининградская область попала в список регионов, в которых предотвращены крупные теракты

Калининградская область попала в перечень российских регионов, в которых спецслужбами были предотвращены крупные теракты. Об этом говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки, сообщает РИА Новости.

Источник: Клопс.ru

В документе, поступившем в Совет Федерации, отмечается, что 25 терактов были предотвращены в Ингушетии, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, в Ставропольском и Хабаровском краях, в Астраханской, Владимирской, Калининградской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Сахалинской областях. Целью бандитов было помешать борьбе с международным терроризмом в Сирии.

«Большинство террористических актов были запланированы в целях воспрепятствования дальнейшей реализации Российской Федерацией политики по борьбе с международными террористическими организациями на территории Сирии», — заявил Чайка.

В качестве объектов для взрывов выбирались места массового скопления людей. В случае реализации планов террористов количество жертв было бы значительным, подчеркнул генпрокурор.

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