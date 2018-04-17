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17 апреля, источник: Lenta.Ru

В Ираке двух россиянок приговорили к пожизненному заключению за участие в ИГ

Суд в Ираке приговорил семерых иностранок к пожизненному заключению или смертной казни за участие в деятельности «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Как выяснила «Русская служба Би-би-си», среди пожизненно осужденных оказались две россиянки.

Представитель совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова рассказала изданию, что на пожизненный срок осуждены две уроженки Дагестана Алиса Исмаилова и Эльвира Магомедханова 1992 и 1997 годов рождения. Суд признал их виновными в терроризме и незаконном пересечении границы.

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Омбудсмен рассказала, что у обеих осужденных есть малолетние дети: у первой двое, у второй — трое. Теперь будет решаться вопрос об их возвращении на родину.

Помимо россиянок, к пожизненному лишению свободы приговорена француженка. Трем женщинам из Азербайджана и одной гражданке Киргизии суд вынес смертный приговор.

2 апреля уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни шесть гражданок Турции за связи с ИГ, еще семь женщин осудили на пожизненное лишение свободы.

С августа 2017 года уголовный суд Ирака расследует дела нескольких сотен женщин. Их обвиняют в том, что они приезжали в страну с мужьями, воевавшими на стороне «Исламского государства», либо вступали в брак с боевиками уже после прибытия.

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