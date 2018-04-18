Бурную деятельность развернул неисправимый рецидивист в Приморье

Как рассказали в пресс-службе приморской прокуратуры, ранее судимый гражданин освободился из колонии, где он отбывал наказание за совершение тяжких преступлений.

Прибыв в город Находка, он сразу же возобновил свою преступную деятельность — крал бытовую технику, строительные материалы, ювелирные украшения и деньги у местных жителей. Похищенное он в дальнейшем продавал, а вырученные денежные средства присваивал себе. Всего в результате своих преступлений он причинил ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.