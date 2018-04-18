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03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Бурную деятельность развернул неисправимый рецидивист в Приморье

Недолго гулял на свободе вор-рецидивист из Приморья, сообщает DEITA. RU.

Как рассказали в пресс-службе приморской прокуратуры, ранее судимый гражданин освободился из колонии, где он отбывал наказание за совершение тяжких преступлений.

Прибыв в город Находка, он сразу же возобновил свою преступную деятельность — крал бытовую технику, строительные материалы, ювелирные украшения и деньги у местных жителей. Похищенное он в дальнейшем продавал, а вырученные денежные средства присваивал себе. Всего в результате своих преступлений он причинил ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.

Подсудимый признан виновным по 4 преступлениям, с учетом отягчающих обстоятельств, суд назначил ему за содеянное 5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Таисия Масина.

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