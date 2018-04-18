Бурную деятельность развернул неисправимый рецидивист в Приморье
Недолго гулял на свободе
Недолго гулял на свободе
Как рассказали в
Прибыв в город Находка, он сразу же возобновил свою преступную деятельность — крал бытовую технику, строительные материалы, ювелирные украшения и деньги у местных жителей. Похищенное он в дальнейшем продавал, а вырученные денежные средства присваивал себе. Всего в результате своих преступлений он причинил ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.
Подсудимый признан виновным по 4 преступлениям, с учетом отягчающих обстоятельств, суд назначил ему за содеянное 5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Таисия Масина.