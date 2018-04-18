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12:28 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе, один человек погиб

В США один человек погиб и еще семеро пострадали, после того как один из двигателей пассажирского самолета загорелся и взорвался в воздухе.

Погибшей оказалась женщина, которую засосало в разбитое осколками двигателя окно. Пассажиры смогли удержать ее и вернуть в кресло. Она получила травмы и после посадки самолета была госпитализирована, но врачам не удалось ее спасти.

Это первый инцидент гибели пассажира на борту американского пассажирского самолета с 2009 года.

Инцидент произошел во вторник утром. Рейс 1380 компании Southwest Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в Филадельфии, так как в результате инцидента оказались повреждены крыло, фюзеляж и окна самолета.

«Боинг» 737−700 выполнял рейс из Нью-Йорка в Даллас. На борту было 143 пассажира и пятеро членов экипажа.

На сделанной диспетчерами записи разговоров в кабине слышно, как одна из пилотов говорит:

У нас тут дыра, и кто-то в нее вылетел.

По словам очевидцев, после взрыва одну из женщин частично засосало в разбитое окно, однако другим пассажирам удалось втащить ее обратно.

Аварийная посадка в Филадельфии была проведена успешно. Национальное управление США по безопасности транспорта (NTSB) тогда сообщило об одном погибшем.

По данным издания Philadelphia Inquirer, погибшую зовут Дженнифер Риордан, она была вице-президентом филиала банковской компании Wells Fargo в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико). У погибшей, по данным газеты, остались двое детей.

Федеральное агентство гражданской авиации начало расследование инцидента.

Глава NTSB Роберт Самуолт сказал журналистам, что загоревшийся и взорвавшийся двигатель типа CFM56 широко используется в авиаиндустрии.

Ну и полет! Все обошлось! Мы живы!

Глава пожарной службы Филадельфии Адам Тиэль сообщил, что семерым пассажирам была оказана медицинская помощь в связи с незначительными травмами, но госпитализация никому не потребовалась.

По его словам, пассажиры и экипаж «вели себя потрясающе в столь сложных условиях».

Пожарные обнаружили, что в одном из двигателей была небольшая утечка топлива и небольшой пожар. После приземления огонь был немедленно потушен.

«Кровь повсюду»

Компания Southwest Airlines выпустила заявление, назвав случившееся «трагическим происшествием» и выразив глубокое сочувствие всем, кому пришлось пережить этот инцидент.

Как рассказал в интервью Си-эн-эн один из пассажиров Кристофер Джонсон, «неожиданно мы услышали громкий взрыв».

Двигатель с левой стороны был разорван на куски. Было страшно.

В соцсетях уже появились фотографии и видео пассажиров в кислородных масках. На видео хорошо видно, как сотрясается весь самолет.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вот герои рейса SWA 1380 из Нью-Йорка в Даллас. Мы потеряли один двигатель, а они направили самолет в Филадельфию и спасли 149 человек на борту», — написал Кристофер Джонсон.

Тимоти Борман, священник из Нью-Йорка, говорит, что сидел в задней части самолета, когда услышал громкий хлопок.

«Казалось, что самолет сразу же упал примерно футов на 100 [около 30 метров]", — сказал он.

На какое-то время самолет вышел из-под контроля. Казалось, пилоту было сложно вернуть контроль над лайнером. Я серьезно думал, что мы все разобьемся.

Когда члены экипажа сказали пассажирам приготовиться к столкновению, Борман и его жена ожидали самого худшего.

«Мы очень благодарны, что выжили. Благодарны Господу и благодарны пилоту», — добавил пастор.

Пассажир Марти Мартинес написал в «Фейсбуке» с борта самолета: «С нашим самолетом что-то не в порядке! Кажется, мы падаем! Аварийная посадка!».

После того как самолет приземлился, Мартинес рассказал в интервью Си-би-эс, что ему казалось, что самолет просто находится в свободном падении. Он также заметил, как какую-то пострадавшую женщину уносили на носилках.

«Кровь была повсюду, — говорит он. — Сначала был взрыв, а потом практически сразу с потолка упали кислородные маски. А где-то секунд через десять осколки двигателя попали в окно и полностью его разбили».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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